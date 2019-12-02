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02 грудня 2019, понеділок, 12:59 103
Силові структури 2019-12-02T13:11:55+02:00
Українські Новини
Підозрювані в убивстві 3-річної дитини воювали в "Правому секторі", - ЗМІ

Підозрювані в убивстві 3-річної дитини воювали в "Правому секторі", - ЗМІ

В'ячеслав Соболєв, обстріл автомобіля, Вбивство дитини, Правий сектор, підозрювані
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Двоє підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і замах на нього, яких 2 грудня затримала поліція, воювали в "Правому секторі".

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

"Хлопцям трохи більше ніж 20-ть років, вже розкололися", – повідомило джерело.

Він також додав, що поліція дійсно відпрацювала на всі 100% і злочинці були знайдені дуже швидко.

"Вони воювали в "Правому секторі", у комбата "Червня", – додало джерело.

Пізніше підтвердження про затримання підозрюваних з'явилося і на сайті Національної поліції України. Наразі з ними спілкуються оперативники і слідчі, проводяться невідкладні слідчі дії.

Також видання повідомляє, що постріл по автомобілю Соболєва був зроблений не з машини, як повідомляли деякі ЗМІ, а з будівлі навпроти.

Була використана снайперська гвинтівка.

Як повідомляли Українські Новини, 1 грудня невідомий стріляв в автомобіль і вбив 3-річну дитину колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка" В'ячеслава Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.

Сам Соболєв кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим.

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