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02 грудня 2019, понеділок, 11:32 5
Президент 2019-12-02T12:26:52+02:00
Українські Новини
Зеленський розповів, хто допоможе повернути Крим у новому форматі переговорів

Зеленський розповів, хто допоможе повернути Крим у новому форматі переговорів

Володимир Зеленський, Анексований Крим, нормандський формат, США
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Президент України Володимир Зеленський розповів, що він допускає обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, а в іншому інтерв'ю запропонував новий формат переговорів по Криму між Україною, Росією і США.

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти Києву в поверненні анексованого Росією Криму.

"Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", - сказав він.

Український президент зазначив, що буде піднімати це питання на нормандської зустрічі.

"Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми узгодили ще якийсь формат. Ця наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулася", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

Тим часом Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч в Парижі перед зустріччю "нормандської четвірки".

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