Зеленський допускає обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу

Президент Володимир Зеленський допускає, що тема транзиту російського газу через Україну може бути обговорена в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), проте без будь-якого зв'язку з питаннями Донбасу.

Про це він повідомив в спільному інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, французької Le Monde, американському Time і польській Gazeta Wyborcza, передають Українські Новини.

"Для мене важливо, що проблема газу є питанням саме по собі. Якими б не були побажання обох сторін, вони не повинні бути пов'язані жодним чином з Донбасом. Тим не менше я не виключаю, що транзит газу також буде розглядатися на "нормандському форматі", - сказав він.

Зеленський додав, що українську позицію на переговорах значно послабив проект "Північний потік-2".

"Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, я дозволю собі не погодитися. Водночас, якщо нам вдасться укласти новий транзитний договір на термін до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде проти, то цей аргумент, так би мовити, встане на ноги, що "Північний потік-2" не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

28 листопада Зеленський обговорив з Меркель "нормандську зустріч".

Тим часом Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч в Парижі перед зустріччю "нормандської четвірки".