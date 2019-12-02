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02 грудня 2019, понеділок, 10:26 15
Фінанси 2019-12-02T12:15:03+02:00
Українські Новини
У понеділок курс долара та євро в обмінниках Києва впав

У понеділок курс долара та євро в обмінниках Києва впав

Курс валют, курс гривні, курс долара, курс євро

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 29 листопада на 2,07% до 24,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,88 коп. до 23,8341 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,85 коп. до 26,1275 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,08% до 26,5894 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,8341 24,1206 26,1275 26,5894 3,43 3,86
Максимальний 23,9400 24,4000 26,3500 27,0000 3,70 5,00
Мінімальний 23,5000 24,0200 25,0000 26,4500 2,50 3,68

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 грудня, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Тим часом, до Нового року гривня може обвалитися: долар може підскочити до 30 UAH/USD.

 

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