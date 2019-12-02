После обвала гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-30 ноября - 1 декабря, на 5,12 коп. до 24,0356 UAH/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3089,0412 100 долларов США 2397,2276 100 швейцарских франков 2393,7401 1000 иен 218,603 10 российских рублей 3,7409 100 евро 2632,6354

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу сохранился на уровне 24,00 UAH/USD.

Ранее, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Кроме того, на выходные НБУ понижал курс гривны.