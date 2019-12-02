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  • После обвала гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на понедельник
02 декабря 2019, понедельник, 06:00 775
Экономика 2019-12-02T08:30:02+02:00
Українські Новини
После обвала гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на понедельник

После обвала гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на понедельник

Курс валют, курс доллара, Курс гривны
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 декабря, на 6,33 коп. до 23,9723 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29-30 ноября - 1 декабря, на 5,12 коп. до 24,0356 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3089,0412
100 долларов США 2397,2276
100 швейцарских франков 2393,7401
1000 иен 218,603
10 российских рублей 3,7409
100 евро 2632,6354

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу сохранился на уровне 24,00 UAH/USD.

Ранее, 29 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 28 ноября, вырос на 2 копейки до 3,45 грн за 10 рублей.

Кроме того, на выходные НБУ понижал курс гривны

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