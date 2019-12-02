Соболєву, автомобіль якого обстріляли в центрі Києва, погрожував скандальний суддя, - ЗМІ

У 2016 році Соболєв відкрито заявив про погрози і назвав ім'я "опонента" - Ємельянов, який є суддею Вищого господарського суду, незважаючи на те, що ще в січні 2019 року ним зайнялася Вища рада правосуддя, пише Obozrevatel.

"Днями підкинули записку з погрозами і ліхтарик. Натякнули на лазерний приціл. На фото ви можете бачити, як вона виглядала. Я не реагував на бруд і образи на мою адресу, які останнім часом поширюють в соціальних мережах та ЗМІ. Мабуть, розуміючи , що брудні кампанії проти мене не дають результату, замовники перейшли на новий рівень. Миритися з погрозами на адресу сім'ї - не буду. У мене достатньо способів захистити себе і своїх близьких, і законним чином залучити до відповідальності замовників і виконавців", - розповідав В'ячеслав Соболєв в 2016-му році.

Соболєв також стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього. Разом, мовляв, вони переслідували одну мету - відняти нерухомість в Маріуполі.

"Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, в яку входять Руслан Брославський і Павло Малік. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість в Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговий комплекс в Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Ліньком. заявою до правоохоронних органи написані, докази передані. Спасибі всім, хто підтримав і підтримує мене. Слава Україні", - написав В'ячеслав Соболєв на своїй сторінці в Facebook.

В інтерв'ю ЗМІ Соболєв додав, що згаданих ним Ємельянова, Маліка і Брославський відкрито називають рейдерами.

Також він розповів, що "з цими людьми неможливо доводити свою правоту".

Журналісти стверджують, що "війна" між Соболєвим і Ємельяновим не зійшла нанівець. "Навпаки, зовсім недавно вони зійшлися ще в одній серйозній справі. Дуже великі гроші. Додам, що Соболєв теж не ангел", - розповіло джерело.

У 2010-2014 роках Артур Ємельянов був заступником голови Вищого господарського суду України. У вересні 2015 року він пройшов Люстраційний перевірку. У жовтні 2016 року Генпрокуратура оголосила Ємельянову про підозру у втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. У 2018-му - запідозрили у фінансуванні терористів "ДНР".

Артуром Ємельяновим також зацікавилася прокуратура Австрії - у справі про викрадення громадянина Німеччини.

Колишня дружина Ємельянова - Світлана - володіє елітною нерухомістю в різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, готелями у Відні, а також фірмою, яка управляє готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Розлучення Світлани та Артура вважають фіктивним (вони продовжували жити разом). Але офіційне розлучення дозволило судді уникнути декларування великих доходів.

Ємельянова називають людиною "сім'ї" Януковича.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відкрила кримінальну справу через обстріл автомобіля з дитиною в Києві. Позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі.