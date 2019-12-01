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  • Полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве: расследуют умышленное убийство
01 декабря 2019, воскресенье, 19:56 31
Общество 2019-12-01T20:45:01+02:00
Українські Новини
Полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве: расследуют умышленное убийство

Полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве: расследуют умышленное убийство

Уголовное производство

Неизвестный стрелял в машину и убил 3-летнего ребенка на улице Льва Толстого в центре Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева, передают Українськi Новини.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", - написано в нем.

Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины Range Rover, по дороге в больницу ребенок умер.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, проверяют наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок.

Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын.

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