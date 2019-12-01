Полиция открыла уголовное дело по обстрелу автомобиля с ребенком в Киеве: расследуют умышленное убийство

Неизвестный стрелял в машину и убил 3-летнего ребенка на улице Льва Толстого в центре Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева, передают Українськi Новини. "Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", - написано в нем. Стрельба произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины Range Rover, по дороге в больницу ребенок умер. В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, проверяют наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника. Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса. Как сообщали Українськi Новини, в центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок. Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын.