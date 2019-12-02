Ірина Білик була хрещеною вбитого в центрі Києва хлопчика

Співачка Ірина Білик була хрещеною мамою 3-річного сина депутата Київської обласної ради та бізнесмена В'ячеслава Соболєва, якого розстріляли в автомобілі у центрі Києва 1 грудня.

Про це Білик написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося... Убита маленька дитинка, чудовий малюк...хрещеною якого я є...Навіщо все в цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток...в центрі улюбленого міста...Мій маленький Ангел, Сашенька, Прости цим дорослим нелюдам Їх жорстокість...сили всій сім'ї. В цей страшний час", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція відкрила кримінальну справу щодо обстрілу автомобіля з дитиною в Києві. Обстрыляний автомобіль належав депутату В'ячеславу Соболєву.

Автомобіль Range Rover належить фірмі "Донукпроектніі, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі. Фірма "Донукрпроектніі" раніше була зареєстрована у Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В'ячеслав Соболєв.