Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ

В центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина.

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи, которые общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Вячеслав Соболев с 2010-2011 гг. занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

В 2015 стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

Как сообщали Українські Новини, ранее у президента Петра Порошенко просят лишить украинского гражданства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.