подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 19:20 323
Общество 2019-12-01T19:45:08+02:00
Українські Новини
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ

Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ

Вячеслав Соболев, обстрел автомобиля
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook
Вячеслав Соболев. Фото: Вячеслав Соболев / Facebook

В центре Киева обстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина.

В центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover.

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи, которые общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

Вячеслав Соболев с 2010-2011 гг. занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

В 2015 стал депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко".

Как сообщали Українські Новини, ранее у президента Петра Порошенко просят лишить украинского гражданства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Больше новостей о: Вячеслав Соболев обстрел автомобиля

Архив
Новости
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
В центре Киева обстреляли Range Rover, погиб 3-летний ребенок 18:56
49 украинцев не смогли улететь из Берлина из-за огромных очередей на паспортном контроле 18:17
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости 17:39
Возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами 17:09
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok