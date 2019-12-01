У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення

233 висотних будинки в Новому Роздолі і Новояворівську Львівської області, де вже були у цьому році проблеми з опаленням, залишаються станом на ранок 1 грудня без теплопостачання через прориви на теплотрасі.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Зокрема у Новому Роздолі без тепла 171 будинок (26,2 тис. осіб), в Новояворівську – 62 будинки (12,1 тис. осіб).

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 100 співробітників та 5 одиниць техніки компанії "Нафтогаз тепло".

Також на місці події працюють кілька десятків співробітників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській та Івано-Франкрвской області, місцеві комунальники і працівники поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Новий Роздол Львівської області 21 листопада почав опалювальний сезон, а Новояворівськ – 20 листопада.

Раніше Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.