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01 грудня 2019, неділя, 12:30 22
Події 2019-12-01T14:00:02+02:00
Українські Новини
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення

У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення

Аварія, Теплопостачання, Новий Розділ, Новояворівськ, опалення
Опалення. Фото: pixabay
Опалення. Фото: pixabay

233 висотних будинки в Новому Роздолі і Новояворівську Львівської області, де вже були у цьому році проблеми з опаленням, залишаються станом на ранок 1 грудня без теплопостачання через прориви на теплотрасі.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Зокрема у Новому Роздолі без тепла 171 будинок (26,2 тис. осіб), в Новояворівську – 62 будинки (12,1 тис. осіб).

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 100 співробітників та 5 одиниць техніки компанії "Нафтогаз тепло".

Також на місці події працюють кілька десятків співробітників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській та Івано-Франкрвской області, місцеві комунальники і працівники поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Новий Роздол Львівської області 21 листопада почав опалювальний сезон, а Новояворівськ – 20 листопада.

Раніше Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

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