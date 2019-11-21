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21 ноября 2019, четверг, 20:30 152
Происшествия 2019-11-21T20:31:42+02:00
Українські Новини
Новый Раздол Львовской области начал отопительный сезон

Новый Раздол Львовской области начал отопительный сезон

Отопительный сезон, Новый Раздол

Новый Раздол Львовской области 21 ноября начал отопительный сезон. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На Львовщине начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новый Раздол", - сказано в нем.

По словам директора департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назария Романчука, по состоянию на вечер 21 ноября аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новораздольской ТЭЦ.

Таким образом, Львовская область полностью вошла в отопительный сезон.

Как сообщали Українські Новини, в первой половине дня отопительный сезон начался в Новояворовске Львовской области.

Ранее Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

31 октября Львовская обладминистрация решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на мероприятия по недопущению срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).

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