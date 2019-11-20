Новый Роздол, Новояворовск и часть Киева до сих пор остаются без отопления

По состоянию на 08:30 20 ноября в Украине к системам отопления подключено 99,7% социальных объектов и 99,3% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Донецкая, Харьковская Житомирская, Киевская, Черниговская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская, Тернопольская, Николаевская и Сумская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Полностью завершили подключение к отоплению жилых домов Луганская, Черновицкая, Полтавская и Запорожская области.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Херсонской и Волынской областях, 99,9% социальных объектов - в Днепропетровской области.

В Киеве к отоплению подключено 99,7% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Тем временем в Новом Роздоле и в Новояворовске во Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон. Как говорится в сообщении "Нефтегаза", тепло в домах жителей Новояворовска может появиться уже до конца недели. В Новом Роздоле ситуация более сложна из-за повреждения теплотрассы. Теплоснабжение в районы, где это технически возможно, будет подано уже в ближайшие дни.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз Украины" заявлял о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области, где школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М".