З підірваного в Києві "Ощадбанку" вкрали 250 тисяч гривень, завдали збитків на мільйони

Підірвали банкомат Ощадбанку в Києві, викрали близько 250 тисяч гривень, заявив голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці в Facebook 30 листопада.

"Відділення Ощаду у столиці на вулиці Ентузіастів практично повністю зруйновано. Сила вибуху винесла вікна і зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого - близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого - мільйони. Ще вважаємо", - написав він.

Пишний додав, що зараз банк посилив заходи безпеки у відділеннях. Керівництво Ощадбанку працює з правоохоронцями. За словами Пишного, бандити загнали в банкомат велику кількість газу і підірвали його.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

Мажори на Porshe пограбували валютообменник в Києві. Раніше в продуктовому магазині під Днипром сталося пограбування століття - злочинці вкрали банкомат з 350 тис грывен. Тим часом, в Запоріжжі в житловому будинку прогримів вибух: підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.