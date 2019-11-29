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29 листопада 2019, пʼятниця, 14:33 10 Карта
Суспільство 2019-11-29T15:45:02+02:00
Українські Новини
Дощі зі снігопадами: прогноз погоди на останній день осені

Дощі зі снігопадами: прогноз погоди на останній день осені

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У суботу в Києві місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, +1...+330 листопада в Києві хмарно, місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів. У Карпатах місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, температура вночі і вдень -2...+3 градуси. У Моршині місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Трускавці місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України хмарно, місцями невеликий дощ з переходом в мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі помірний дощ, місцями сильний, вдень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, вночі сильний дощ, вдень помірний дощ, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...+7 градусів.

На півдні України хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Криму хмарно, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Нагадаємо, в Україну іде фронт з проливними дощами і похолодання: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Також згідно з прогнозами синоптиків зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом, аномальне тепло змінять морози до -11 і заметілі: синоптики змінили прогноз погоди на листопад. Також синоптики вважають, що зима буде аномально теплою, але зі снігопадами.

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