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26 ноября 2019, вторник, 05:30 1845 Карта
Жизнь 2019-11-26T05:30:02+02:00
Українські Новини
Будет аномально тепло, но со снегопадами: синоптики изменили прогноз на зиму-2020

Будет аномально тепло, но со снегопадами: синоптики изменили прогноз на зиму-2020

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Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время, как украинские синоптики дают довольно противоречивые прогнозы на зиму 2019-20 в Украине, в частности, обещают сибирские морозы и рекордные снегопады, европейские синоптики считают, что грядущая зима будет достаточно мягкой в северном полушарии.

Согласно информации ресурса Severe-weather, в Европе этой зимой будет преобладать высокое атмосферное давление, что приведет к теплой и малоснежной зиме, передают Українські Новини.

Составив прогноз на декабрь, январь и февраль, большие снегопады предстоящей зимой все же ожидаются, однако они будут не такими интенсивными и продолжительными, как в предыдущие годы. Так, вместо обычных 10-20 дней снегопады будут длиться всего 3-6 дней.

Много осадков прогнозируется в центральной и восточной части США. Кроме того, влажный пояс будет проходить через северную Атлантику и северную Европу.

Зима ожидается холодной в восточной Канаде и северо-восточной части США, нейтральные температуры прогнозируются в северо-западной части США.

Синоптики считают, что в Европе зимние холода придут, если преобладающее высокое давление сможет создать температурную инверсию с туманом и холодным воздухом в низинах.

Согласно данным ресурса, кардинально изменить синоптическую картину в декабре может так называемое стратосферное потепление, другими словами это аномальное повышение температуры в верхних слоях атмосферы. Если это случится - течение зимы в северном полушарии сильно поменяется. Как правило,  такие события вызывают холодную погоду в Европе и США.

Однако, долгосрочные прогнозы в этом плане строить крайне сложно, утверждают синоптики. Они, как правило, не всегда бывают точными.

Прогноз погоды на зиму. Карта: severe-weather.euПрогноз погоды на зиму. Карта: severe-weather.eu

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тм временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь.

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