В Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В то время, как синоптики прогнозируют аномально теплую, но со снегопадами, зиму, после рекордно теплой осени и резкого морозно-ветренного похолодания в последние дни ноября в Украине потеплеет и пройдут дожди. Однако уже в первых числах декабря температура существенно понизится. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко. "Идет атмосферный фронт, а с ним, ясно, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому южные потоки несут теплую воздушную массу", - сообщила синоптик. По ее словам, в последний рабочий день осени максимальная температура воздуха составит + 4 + 8 градусов, на юге и западе + 7 + 12 градусов. По словам Диденко, дожди будут наиболее интенсивными ночью в западных областях, в днем они будут передвигаться восточнее. "В дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - сообщила синоптик. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко В Киеве в пятницу ожидается мокрая погода, поэтому синоптик советует взять зонты. В то же время, температура воздуха в течение дня достигнет + 4 + 5 градусов. Однако уже первые календарные дни зимы принесут резкое похололание. "1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет", - сообщила Диденко. Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь. Также синоптики считают, что зима будет аномально теплой, но со снегопадами.