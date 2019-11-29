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29 ноября 2019, пятница, 06:00 2271 Карта
Жизнь 2019-11-29T08:15:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

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Осень, Фото: pixabay
Осень, Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют аномально теплую, но со снегопадами, зиму, после рекордно теплой осени и резкого морозно-ветренного похолодания в последние дни ноября в Украине потеплеет и пройдут дожди. Однако уже в первых числах декабря температура существенно понизится. 

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Идет атмосферный фронт, а с ним, ясно, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому южные потоки несут теплую воздушную массу", - сообщила синоптик.

По ее словам, в последний рабочий день осени максимальная температура воздуха составит + 4 + 8 градусов, на юге и западе + 7 + 12 градусов.

По словам Диденко, дожди будут наиболее интенсивными ночью в западных областях, в днем ​​они будут передвигаться восточнее.

"В дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - сообщила синоптик.

Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

В Киеве в пятницу ожидается мокрая погода, поэтому синоптик советует взять  зонты. В то же время, температура воздуха в течение дня достигнет + 4 + 5 градусов.

Однако уже первые календарные дни зимы принесут резкое похололание.

"1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет", - сообщила Диденко.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь. Также синоптики считают, что зима будет аномально теплой, но со снегопадами.

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