Війна на Донбасі: штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень

10 бойовиків були убиті і 15 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 22 по 28 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"За інформацією розвідки Об’єднаних сил, з 22 по 28 листопада 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 25 осіб. 10 окупантів було ліквідовано, а ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога", - сказано в ньому.

Наголошується, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 по 22 листопада 9 бойовиків було вбито і 10 поранено в результаті бойових дій в зоні ООС.

11 практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".