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23 ноября 2019, суббота, 13:15 544
Силовые структуры 2019-11-23T13:15:26+02:00
Українські Новини
Война на Донбассе: штаб ООС назвал потери боевиков за неделю

Война на Донбассе: штаб ООС назвал потери боевиков за неделю

война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, Потери боевиков

9 боевиков убиты и 10 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 16 по 22 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. 9 оккупантов были ликвидированы, а еще 10 человек - это санитарные потери. Кроме того, на прошлой неделе российские оккупационные войска потеряли один БПЛА (беспилотный летательный аппарат)", - сказано в нем.

Отмечается, что в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Как сообщали Українськi Новини, 12 боевиков были убиты и 16 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил с 8 по 15 ноября. 33 боевика убиты и 63 были ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил в октябре. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

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