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29 листопада 2019, пʼятниця, 13:37 17
Президент 2019-11-29T13:42:17+02:00
Українські Новини
Українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон

Українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон

Військові звання, Військовослужбовці, Володимир Зеленський, Нато
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Прийнятий Верховною Радою закон про ліквідацію військових звань "прапорщик" і "мічман" підписав Президент Володимир Зеленський

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №0906 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Закон спрямований на створення в Україні професійного сержантського корпусу, аналогічного країнам Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Ним вводиться нова шкала армійських і корабельних військових звань, зокрема, скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта і головного старшини.

Крім того, назва "полк" замінюється "бригадою".

Тепер ряд армійських звань рядового, сержантського і старшинського складу буде виглядати таким чином:

  • рекрут
  • солдатів
  • старший солдат
  • молодший сержант
  • сержант
  • старший сержант
  • перший сержант
  • штаб-сержант
  • майстер-сержант
  • старший майстер-сержант
  • головний майстер-сержант

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня Кбинет Міністрів запропонував закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям.

Раніше Рада ввела матеріальну відповідальність військових.

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