Українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон

Прийнятий Верховною Радою закон про ліквідацію військових звань "прапорщик" і "мічман" підписав Президент Володимир Зеленський Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №0906 на сайті Ради, передають Українські Новини. Закон спрямований на створення в Україні професійного сержантського корпусу, аналогічного країнам Організації північноатлантичного договору (НАТО). Ним вводиться нова шкала армійських і корабельних військових звань, зокрема, скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта і головного старшини. Крім того, назва "полк" замінюється "бригадою". Тепер ряд армійських звань рядового, сержантського і старшинського складу буде виглядати таким чином: рекрут солдатів старший солдат молодший сержант сержант старший сержант перший сержант штаб-сержант майстер-сержант старший майстер-сержант головний майстер-сержант Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня Кбинет Міністрів запропонував закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям. Раніше Рада ввела матеріальну відповідальність військових.