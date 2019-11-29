Українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон

Прийнятий Верховною Радою закон про ліквідацію військових звань "прапорщик" і "мічман" підписав Президент Володимир Зеленський

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №0906 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Закон спрямований на створення в Україні професійного сержантського корпусу, аналогічного країнам Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Ним вводиться нова шкала армійських і корабельних військових звань, зокрема, скасовуються військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини, а вводяться нові звання майстер-сержанта і головного старшини.

Крім того, назва "полк" замінюється "бригадою".

Тепер ряд армійських звань рядового, сержантського і старшинського складу буде виглядати таким чином:

рекрут

солдатів

старший солдат

молодший сержант

сержант

старший сержант

перший сержант

штаб-сержант

майстер-сержант

старший майстер-сержант

головний майстер-сержант

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня Кбинет Міністрів запропонував закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям.

Раніше Рада ввела матеріальну відповідальність військових.