Рада ввела материальную ответственность военных

Верховная Рада ввела материальную ответственность для военнослужащих.\r\nЗа приятие законопроекта №1225 в целом проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, основанием для привлечения к материальной ответственности является неправомерный вред, который совершил военнослужащий. Законопроект предусматривает, что расследование по данному факту назначается приказом командира и может быть применено касательно правонарушения, совершенного не более 3 лет назад.\r\nПривлечение к материальной ответственности не освобождает от других видов ответственности. Лицо за причиненный по неосторожности ущерб несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКомандир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не принял надлежащих мер для предотвращения хищений, уничтожения или порчи имущества, также несет материальную ответственность в размере причиненного ущерба, но не более 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (30,1 тыс. гривен).\r\nРазмер ущерба устанавливается согласно фактических потерь на основании данных бухгалтерского учета с учетом цен на период рассмотрения вопроса, а в случае отсутствия таких данных размер определяется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством или по решению суда.\r\nЕсли срок эксплуатации имущества на дату его потери закончился или невозможно установить время его потери, возмещение ущерба производится в размере 50% от его первоначальной стоимости.\r\nМатериальная ответственность не будет применяться в случае, если нанесен ущерб в результате действия непреодолимой силы, необходимой обороны, крайней необходимости, исполнения приказа командира (кроме явно преступного), оправданного риска, задержания лица, выполнения спецзадания.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВзыскание предлагается осуществлять ежемесячно с денежного обеспечения лица в размере до 20% его месячного денежного обеспечения.\r\nВ случае наличия других взысканий, их общая сумма не сможет превышать 50% от месячного денежного обеспечения, а в случае выплачивания алиментов - 70%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада разрешила лишать звания военных, которые самовольно оставили воинские части или службу.\r\nРанее Верховная Рада ввела контрактную форму госслужбы до 3 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n