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18 октября 2019, пятница, 13:00 50
Кабмин 2019-10-18T13:06:36+03:00
Українські Новини
Кабмин предложил выделить военным дополнительные 1,4 млрд гривен

Кабмин предложил выделить военным дополнительные 1,4 млрд гривен

Кабмин, Военные, Военнослужащие, Обеспечение военных
Военные.
Военные.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить дополнительно 1,4 млрд гривен на увеличение денежного обеспечения военнослужащих в 2019 году после того, как Рада ввела материальную ответственность военных.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 2283 о внесении изменений в государственный бюджета на 2019 год, зарегистрированном в Раде 17 октября, передают Українські Новини.

Предполагается увеличить денежное обеспечение военнослужащих Государственной пограничной службы (предлагается дополнительно выделить 681,5 млн гривен), Службы безопасности (460,4 млн гривен), Национальной гвардии (150 млн гривен), главного управления разведки Министерства обороны (40 млн гривен), Управления государственной охраны (30 млн гривен) до уровня выплат в Вооруженных Силах.

Кроме того, предусмотрено дополнительно 500 млн гривен в резервном фонде госбюджета для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Этот законопроект также предусматривает выделение дополнительно 1 млрд гривен на выплату зарплаты шахтерам и недопущение отключения шахт от электроснабжения.

Кроме того, предусмотрено дополнительно выделить 787 млн гривен на реабилитацию лиц с инвалидностью и 354,6 млн гривен на выплаты чернобыльцам.

В целом законопроект предусматривает сокращение доходов госбюджета - 2019 на 20,4 млрд гривен - до 1 005,7 млрд гривен, расходов - на 20,6 млрд гривен - до 1091,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, с 1 апреля у военных на передовой и в Азовском море выросла зарплата.

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