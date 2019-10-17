Рада ликвидировала два воинских звания

Верховная Рада ликвидировала воинские звания "прапорщик" и "мичман".

За принятие в целом законопроекта №0906 проголосовали 278 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Закон, принятый в первом чтении Радой предыдущего созыва, направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам Организации североатлантического договора (НАТО).

Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой".

Как сообщали Українськi Новини, в феврале депутаты предлагают принять законопроект о смене званий в Вооруженных силах.

Ранее введение новых воинских званий инициировало Министерство обороны.