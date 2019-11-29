Суд скасував арешт нерухомості та корпоративних прав "Кузні на Рибальському"

Київський апеляційний суд скасував арешт усього нерухомого майна та корпоративних прав заводу "Кузня на Рибальському".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

19 листопада суд розглянув апеляційну скаргу адвокатів і скасував рішення Печерського районного суду Києва від 17 вересня 2019 року, який наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу.

Апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким у задоволенні клопотання Державного бюро розслідувань в накладенні арешту відмовив.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував все нерухоме майно заводу "Кузня на Рибальському".

19 вересня Портнов повідомив, що Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ЗАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольну ТОВ "Буд-Реновація".

17 вересня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".