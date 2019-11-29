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29 листопада 2019, пʼятниця, 11:17 9 Документ
Президент 2019-11-29T12:15:02+02:00
Українські Новини
Богдан зобов'язав членів комісії ОПУ з відбору кандидатів у голови ОДА "дотримуватися високої культури спілкув

Богдан зобов'язав членів комісії ОПУ з відбору кандидатів у голови ОДА "дотримуватися високої культури спілкування"

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Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Скріншот трансляції
Володимир Зеленський і Андрій Богдан. Скріншот трансляції "Рада"

Після затвердження порядку щотижневих нарад у Зеленського депутатів і Кабміну керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок попереднього розгляду в Офісі Президента пропозицій щодо кандидатур для призначення Президентом Володимиром Зеленським на посади керівників місцевих державних адміністрацій і створив комісію щодо їх розгляду.

Про це йдеться в розпорядженні Богдана від 28 жовтня, текст якого є в розпорядженні Українських Новин.

Згідно з порядком, повноту поданих кандидатами документів та правильність їх оформлення перевіряє директорат з питань регіональної політики і децентралізації Офісу, і в разі відповідності вимогам передає список кандидатів та підготовлені щодо них матеріали на розгляд комісії з попереднього розгляду пропозицій.

Персональний склад комісії затверджує Богдан, однак за пропозицією голови комісії або його заступника можуть бути залучені працівники профільних структурних підрозділів Офісу.

Головою комісії призначений перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, заступником – генеральний директор директорату з питань регіональної політики і децентралізації Ольга Бугай, а секретарем – завідувач відділенням кадрового адміністрування головного управління директорату Наталія Корницька.

Також членами комісії затверджені завідуюча відділенням з питань головного управління з питань державної служби та децентралізації директорату Альона Стеденецька і керівник головного управління з питань регіональної політики і децентралізації директорату Сергій Трусов.

"Члени комісії зобов'язані бути неупередженими та об'єктивними, не допускати розголошення інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функцій, не допускати конфлікту інтересів, дотримуватися високої культури спілкування", - сказано в документі.

Ця комісія проводить співбесіди з кандидатами і за їх результатами підтримує або відхиляє кандидатури.

Засідання комісії повинні проводитися не рідше одного разу на місяць.

Про прийняті рішення комісії Трофімов повинен інформувати Богдана, а той у свою чергу – доповідати Зеленському про результати попереднього розгляду в Офісі кандидатур.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський розповів, що Богдан шепоче йому на вухо.

Сам Богдан замислився про крісло мера Києва.

Раніше Богдан спростував інформацію про бійку з Бакановим.

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