У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко спростував інформацію про бійку голови СБУ Івана Баканова і голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це Тимошенко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця", - заявив заступник голови ОПУ, прикріпивши посилання на відповідну новину.

Тимошенко додав, що в черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якоїсь довіри.

Раніше журналіст Станіслав Речинський заявив, що в середу, 30 жовтня, на Банковій відбулася бійка між Богданом і Бакановим. За його словами, причиною конфлікту стало призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Журналістка Соня Кошкіна підтверджувала цю інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим. Раніше депутати влаштували дві бійки за ранок в Раді.