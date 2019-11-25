Богдан щопонеділка збирає Раду і Кабмін у Зеленського обговорити головні політичні події

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок організації щотижневих нарад у Президента Володимира Зеленського за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це йдеться у розпорядженні Богдана від 7 жовтня, текст якого є в розпорядженні Українськх Новин. "Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00", - сказано в ньому. У нарадах також беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу, можуть залучатися радники і представники Президента. Пропозиції щодо порядку денного та учасників наради Зеленському вносить Богдан. На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, та інші. Як повідомляли Українські Новини, раніше Богдан розповів, як Зеленський втомився. Зеленський зробить кадрові висновки щодо "слуг народу" і міністрів до кінця року.