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25 листопада 2019, понеділок, 11:25 40 Документ
Політика 2019-11-25T11:25:01+02:00
Українські Новини
Богдан щопонеділка збирає Раду і Кабмін у Зеленського обговорити головні політичні події

Богдан щопонеділка збирає Раду і Кабмін у Зеленського обговорити головні політичні події

Верховная Рада, Богдан, Володимир Зеленський, Зеленський, Дмитро Разумков, народні депутати, Кабінет Міністрів, Андрій Богдан, Олексій Гончарук, Офіс президента, міністри, Нарада
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок організації щотижневих нарад у Президента Володимира Зеленського за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади.

Про це йдеться у розпорядженні Богдана від 7 жовтня, текст якого є в розпорядженні Українськх Новин.

"Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00", - сказано в ньому.

У нарадах також беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу, можуть залучатися радники і представники Президента.

Пропозиції щодо порядку денного та учасників наради Зеленському вносить Богдан.

На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, та інші.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Богдан розповів, як Зеленський втомився.

Зеленський зробить кадрові висновки щодо "слуг народу" і міністрів до кінця року.

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