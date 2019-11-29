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29 листопада 2019, пʼятниця, 11:03 12
Економіка 2019-11-29T12:00:02+02:00
Українські Новини
Минекоенерго назвало попередню дату тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

Минекоенерго назвало попередню дату тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

газові переговори, транзит газу, Газ, Росія
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net
Природний газ (ілюстрація). Фото: unian.net

Міністерство енергетики та захисту довкілля повідомило, що орієнтовно тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу через територію України до Європи пройдуть на початку грудня.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Є орієнтовна дата на початок грудня", - повідомили в Минэкоэнерго.

При цьому повідомляється, що дата є попередньою, так як російська сторона поки що не підтвердила її.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Росія і Україна провели газові переговори в Австрії і обговорили транзит газу.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів з-за страху перед "Нафтогазом".

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