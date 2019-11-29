Минекоенерго назвало попередню дату тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

Міністерство енергетики та захисту довкілля повідомило, що орієнтовно тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу через територію України до Європи пройдуть на початку грудня.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Є орієнтовна дата на початок грудня", - повідомили в Минэкоэнерго.

При цьому повідомляється, що дата є попередньою, так як російська сторона поки що не підтвердила її.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Росія і Україна провели газові переговори в Австрії і обговорили транзит газу.

"Газпром" заявив, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів з-за страху перед "Нафтогазом".