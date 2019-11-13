"Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом", - росСМИ

По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы.

В конце ноября "Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года. В прошлую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Тем временем новые исковые требования "Нефтегаза" против "Газпрома" направлены в Стокгольмский арбитраж.