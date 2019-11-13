"Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом", - росСМИ

После того как в "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома", "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нефтегаза Украины", сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, занимавшиеся организацией сделки юристы не смогли твердо гарантировать, что привлеченные средства не будут потеряны. Он не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена и для нее есть все документы и информационные материалы. В конце ноября "Газпром" должен выпустить отчет за три квартала по МСФО. Это потребует обновления эмиссионных документов к размещению и в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года. В прошлую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум. Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Тем временем новые исковые требования "Нефтегаза" против "Газпрома" направлены в Стокгольмский арбитраж.