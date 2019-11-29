Сім областей України накрило зливами: ДСНС оголосило жовтий рівень небезпеки

У п'ятницю, 29 листопада, в Україні в семи областях пройдуть сильні дощі. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Як каже прогноз погоди, вдень значні дощі пройдуть у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила перший рівень небезпеки - жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у всіх областях, крім Волинської та Рівненської, пройдуть дощі. При цьому в Україні потеплішає. Стовпчики термометрів на Півдні вдень піднімуться до +11 градусів. Найхолодніше буде у східних областях, на Півночі і в Києві - температура повітря становитиме +3...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ потонув у густому тумані, видимість на дорогах сильно впала.

Сильні зливи і потепління до +14: на Чорну п'ятницю погода в Україні зміниться.

На вихідних в Україні очікується похолодання. Тим часом в кінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.