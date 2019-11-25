В конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди

В понедельник, 25 ноября, в Украине сохранится морозная погода благодаря антициклону Quincу, несущественные осадки возможны только в Винницкой области. Однако уже с 28 ноября в Украине ожидается потепление и осадки. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко. "Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет. Потому что антициклон Quincу и в дальнейшем будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные, теплые и влажные, воздушные потоки. Правда, влажные циклоны Luis на Балканах и в Италии, Mario недалеко от Ирландии и далекоатлантический ex-Sebastien (видно чей "экс" козни строит)), организуют очень сложную погоду в окружающих странах", - написала она. Ближайшей ночью в Украине ожидается -3-9 градусов, днем от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до -3 мороза, днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +6..+10 градусов. Ветер юго-восточный, 5-12 м\/с, а штормовой ветер вероятный все еще в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5-7 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла. Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Потепление и осадки ожидаются с четверга, 28 ноября. Уже 29 ноября, почти по всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Зима в Украине начнется с плюсовой температуры, местами будет 0 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами. Кроме того, Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон.