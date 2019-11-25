В конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет. Потому что антициклон Quincу и в дальнейшем будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные, теплые и влажные, воздушные потоки. Правда, влажные циклоны Luis на Балканах и в Италии, Mario недалеко от Ирландии и далекоатлантический ex-Sebastien (видно чей "экс" козни строит)), организуют очень сложную погоду в окружающих странах", - написала она.

Ближайшей ночью в Украине ожидается -3-9 градусов, днем ​​от 3 мороза до 4 тепла.

На Западе и Юге ночью от 3 тепла до -3 мороза, днем ​​1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +6..+10 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, а штормовой ветер вероятный все еще в Приазовье.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5-7 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла.

Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

Потепление и осадки ожидаются с четверга, 28 ноября.

Уже 29 ноября, почти по всей территории Украины ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Зима в Украине начнется с плюсовой температуры, местами будет 0 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами. Кроме того, Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон.