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29 ноября 2019, пятница, 08:11 407
Общество 2019-11-29T08:11:01+02:00
Українські Новини
Киев "утонул" в густом тумане, видимость на дорогах сильно упала

Киев "утонул" в густом тумане, видимость на дорогах сильно упала

Туман в Киеве, Туман, Погода

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщается в сообщение Укргидрометцентра.

Так, в Киевской области 29 ноября ожидают ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Также штормовое сообщение объявили в Киеве.

"29 ноября В большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, сильные ливни и потепление до +14: на Черную пятницу погода в Украине изменится.

На выходных в Украине ожидается похолодание. Тем временем в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди. 

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