Киев "утонул" в густом тумане, видимость на дорогах сильно упала

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщается в сообщение Укргидрометцентра. Так, в Киевской области 29 ноября ожидают ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Также штормовое сообщение объявили в Киеве. "29 ноября В большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. Как сообщали Українські Новини, сильные ливни и потепление до +14: на Черную пятницу погода в Украине изменится. На выходных в Украине ожидается похолодание. Тем временем в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.