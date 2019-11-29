Киев "утонул" в густом тумане, видимость на дорогах сильно упала

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - ожидается туман и снижение видимости. Об этом сообщается в сообщение Укргидрометцентра.

Так, в Киевской области 29 ноября ожидают ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Также штормовое сообщение объявили в Киеве.

"29 ноября В большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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