Сильные ливни и потепление до +14: на Черную пятницу погода в Украине изменится

В то время как Черноморский циклон принес ливни, 29 ноября в Киеве облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+12 градусов. В Карпатах ночью сильный дождь, днем дождь, температура ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов. В Моршине ночью и утром дождь, днем без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов. В Трускавце ночью и утром дождь, днем без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. В Сваляве ночью сильный дождь, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно, дожди, днем сильные дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, порывистый. Температура воздуха ночью +4…-2 градуса, днем +1…+8 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, днем местами сильный дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +6…+12 градусов. В Крыму облачно, дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, на выходных в Украине ожидается похолодание. Тем временем в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.

Кроме того, стало известно, какие товары действительно станут дешевле на Черную пятницу.