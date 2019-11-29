підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
ONLINE
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

29 листопада 2019, пʼятниця, 10:25 15
Фінанси 2019-11-29T12:00:03+02:00
Українські Новини
Долар і євро подешевшали: курс валют на п'ятницю

Долар і євро подешевшали: курс валют на п'ятницю

курс долара, курс євро, Курс валют

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 листопада на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,71 коп. до 26,1741 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,17 коп. до 26,6150 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,8822 24,1528 26,1741 26,6150 3,41 3,83
Максимальний 24,0000 24,4500 26,3700 27,0000 3,72 4,10
Мінімальний 23,5000 24,0500 25,0000 26,5000 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня.

Тим часом, до Нового року гривня може обвалитися: долар може підскочити до 30 UAH/USD.

Більше новин про: курс долара курс євро Курс валют

Архів
Новини
Законопроект 2233 матиме негативний вплив на енергетику, - Енергетична асоціація 12:21
Бюджет-2020 консервує проблеми міжбюджетних відносин, - Льовочкін 12:15
Блогер назвав "кандидатом №1 на виліт з посади" голову Дніпропетровської ОДА Бондаренко 12:08
"Енергоатом" спростував звинувачення Міненерго та звинуватив Оржеля в проросійськості 11:59
Рубль в обмінниках перед вихідними підскочив 11:50
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського 10:15
більше новин
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok