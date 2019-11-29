Долар і євро подешевшали: курс валют на п'ятницю

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 листопада на 0,56 коп. до 24,1528 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,82 коп. до 23,8822 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,71 коп. до 26,1741 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,17 коп. до 26,6150 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8822 24,1528 26,1741 26,6150 3,41 3,83 Максимальний 24,0000 24,4500 26,3700 27,0000 3,72 4,10 Мінімальний 23,5000 24,0500 25,0000 26,5000 2,50 3,69

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня.

Тим часом, до Нового року гривня може обвалитися: долар може підскочити до 30 UAH/USD.