Депутат "Слуги народу" закликає приглушити свободу слова з поваги до Зеленському

Депутат Верховної Ради від правлячої партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні необхідно обмежити свободу слова. Свою заяву вона зробила під час розмови у програмі "Вечір з Іриною Ромалійською" на телеканалі "Теперішній Час".

"Мені здається, що в нашій країні настільки сильна свобода слова, що її пора б вже приглушити – з поваги до інституту президентства фільтрувати свою промову", – сказала вона.

Так вона висловилася під час обговорення обшуків в квартирі блогерки Олени Біленької, відомої як Маруся Звіробій, у справі про погрози життю президента України. За словами Василевської-Смаглюк, висловлювання блогерки були реальною загрозою Володимиру Зеленському. Вона також висловлювалася за проведення розслідування стосовно Звіробій.

"На підтвердження її слів, у неї вдома знайшли три вогнепальні зброї. Необхідно перевірити, чи має вона на них дозвіл", – сказала вона.

Василевська-Смаглюк майже 15 років працювала у журналістиці на телеканалі "1+1". У 2019 році вона пройшла у Верховну Раду від партії діючого президента України Володимира Зеленського "Слуга народу".

А тим часом волонтер Маруся Звіробій, у якій провели обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Президента Зеленського знову повторила свої погрози на адресу глави держави.

26 листопада ДБР передало в Генеральну прокуратуру проект підозри Федини. Крім цього, до прокуратури направлено проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата.

Раніше депутат від партії Порошенка "Солідарність" Софія Федина та волонтер Маруся Звіробій в прямому ефірі обговорювали варіанти загибелі президента Зеленського.