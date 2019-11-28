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28 листопада 2019, четвер, 21:23 27
Транспорт 2019-11-28T22:30:01+02:00
Українські Новини
З дитиною буде дорожче: популярна служба таксі введе окремий клас для перевезення дітей

З дитиною буде дорожче: популярна служба таксі введе окремий клас для перевезення дітей

Таксі, Uklon, таксі Uklon, Перевезення дітей
Таксі
Таксі

Після того, як в Україні ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісла, приватна компанія таксі Uklon має намір ввести окремий клас таксі "Дитячий" у січні-березні 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомив операційний директор компанії Сергій Смусь.

"В першому кварталі 2020 року з'явиться окремий клас "Дитячий", який дозволить віддавати такі замовлення лише тим водіям, у яких є дитяче крісло", - сказав він.

За його словами, після введення штрафів за перевезення дітей без автокрісел компанія провела опитування серед водіїв і визначила, що у 1000 є власні дитячі крісла і цього більш, ніж достатньо, оскільки % замовлень з дітьми невеликий.

В той же час Uklon вже веде переговори з дистриб'юторами дитячих крісел з питань постачання їх для водіїв, підключених до сервісу.

"Мінімальне зростання тарифів з опцією "дитяче крісло" можливий, оскільки частина водіїв спеціально будуть купувати крісла, щоб обслуговувати клієнтів з дітьми", - додав Смусь.

При цьому він повідомив, що зараз є відмови від замовлень серед водіїв, оскільки клієнти не вказують в коментарі до замовлення, що вони будуть з дитиною і водії бояться везти таких клієнтів без автокрісла.

Однак дефіциту автокрісел поки не спостерігається.

Як повідомляли Українські Новини, одну з найпопулярніших служб таксі позбавили ліцензії на перевезення людей в Лондоні.

Тим часом Мінінфраструктури хоче спростити реєстрацію перевізників таксі.

Також водіїв будуть притягати до відповідальності при відсутності автокрісел для дітей.

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