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15 ноября 2019, пятница, 22:00 352
Президент 2019-11-15T22:01:47+02:00
Українські Новини
Штраф за перевозку детей без автокресла введен: Зеленский подписал закон

Штраф за перевозку детей без автокресла введен: Зеленский подписал закон

Дети, Правила дорожного движения, Штраф, Президент Украины, Владимир Зеленский, Перевозка детей, Автокресло
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафа до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который парламент принял 29 октября 2019.

Законом вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен. Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли.

Тем временем штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен.

Больше новостей о: Дети Правила дорожного движения Штраф Президент Украины Владимир Зеленский Перевозка детей Автокресло

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