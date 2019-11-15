Штраф за перевозку детей без автокресла введен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафа до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В нем сказано, что Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который парламент принял 29 октября 2019.

Законом вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен. Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли.

Тем временем штраф за отказ во льготном проезде вырос до 850 гривен.