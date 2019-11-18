Мининфраструктуры хочет упростить регистрацию перевозчиков такси

Министерство инфраструктуры инициирует упрощение регистрации перевозчиков такси. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 15 ноября заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк провела встречу с представителями рынка такси в Украине, в которой в также приняли участие члены комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также директорат цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры.

Участники встречи обсудили спорные вопросы относительно нововведений, которые планируется внедрить проектом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ".

В частности законопроектом планируется дерегулировать процедуры приобретения права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ (замена лицензий на сообщение), предоставить Государственной службе по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об автомобильном транспорте путем осуществления "контрольного приобретения услуг", а также предоставить ей функции ведения (администрирования) государственного реестра перевозчиков.

Также в сообщении сказано, что особое внимание во время встречи было уделено спорным вопросам об обязательном страховании пассажиров, введении ответственности информационно-диспетчерских служб и надзоре за такими службами, введении прямого требования к водителям по подтверждению их психиатрического здоровья, отсутствии наркозависимости и причастности к преступлениям против жизни и здоровья, а также о нормах относительно блокирования или исключения из реестра перевозчика за систематические нарушения правил дорожного движения и тому подобное.

По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность в недельный срок доработать проект закона с учетом всех комментариев и замечаний.

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