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05 ноября 2019, вторник, 21:51 31
Силовые структуры 2019-11-05T21:51:50+02:00
Українські Новини
При перевозке детей без специальных кресел будут штрафовать водителей

При перевозке детей без специальных кресел будут штрафовать водителей

Штрафы, Правила дорожного движения, Перевозка детей
Автомобиль. Фото: AutoDriving.net
Автомобиль. Фото: AutoDriving.net

Водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей. Об этом "Громадському" сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Так, Билошицкий заявил, что именно водитель должен обеспечить соблюдение правил перевозки детей.

"Будет привлекаться водитель к ответственности, ведь водитель должен обеспечить, чтобы были соблюдены правила перевозки детей. А правила эти, которые прописаны в правилах дорожного движения - это давно существует. Просто не было ответственности", - отметил Билошицкий.

Он также подчеркнул, что только за 9 месяцев текущего года произошло 3552 ДТП с участием детей, получили травмы 3081 ребенок, 127 погибли.

"Большинство это именно те, кто был в авто", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, за неправильную перевозку детей в автомобиле могут в 2 раза увеличить штрафы.

Ранее водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен.

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