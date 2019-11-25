подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне
25 ноября 2019, понедельник, 15:25 68
Европа 2019-11-25T15:35:44+02:00
Українські Новини
Одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне

Одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне

Великобритания, Такси, Лицензия, Uber
Мобильные приложения такси. Фото: pixabay
Мобильные приложения такси. Фото: pixabay

Транспортный регулятор Лондона заявил, что приложение для такси Uber, которого лишили лецензии в Брюсселе, не является "подходящим и надлежащим" как владелец лицензии. 

Об этом сообщает ВВС.

"Как регулятор частных служб проката в Лондоне, мы обязаны сегодня принять такое решение по Uber. Безопасность - это наш абсолютный приоритет. Хотя мы признаем, что компания Uber внесла улучшение, недопустимо, чтобы Uber позволил пассажирам попадать в такси с водителями, которые потенциально не имеют лицензии и страхования", - отметила Хелен Чапман, директор по вопросам лицензирования, регулирования и взимания платы в регуляторе.

Теперь у Uber есть 21 день для обжалования решения о лишении лицензии и он может продолжать действовать в течение этого периода.

В Лондоне водителями Uber работают около 45 000 человек, и если лицензию сервиса окончательно отменят, все они могут потерять работу.

Как сообщали Українські Новини, проблемы с перевозчиком Uber есть и в Украине. В апреле на мосту Метро произошло ДТП с участием пьяного водителя такси

Сообщали также о случае, когда таксист Uber с пассажиром в салоне сбил пешехода на Харьковском шоссе в Киеве. 

Больше новостей о: Великобритания Такси Лицензия Uber

Архив
Новости
Гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться 16:20
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снижается вторую неделю подряд 16:18
Газ вместо денег: "Нефтегаз" может согласиться на предложение "Газпрома" 16:12
Турецкая авиакомпания приостановила рейсы из Одессы в Стамбул 16:02
НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть 15:56
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok