Одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне

Транспортный регулятор Лондона заявил, что приложение для такси Uber, которого лишили лецензии в Брюсселе, не является "подходящим и надлежащим" как владелец лицензии.

Об этом сообщает ВВС.

"Как регулятор частных служб проката в Лондоне, мы обязаны сегодня принять такое решение по Uber. Безопасность - это наш абсолютный приоритет. Хотя мы признаем, что компания Uber внесла улучшение, недопустимо, чтобы Uber позволил пассажирам попадать в такси с водителями, которые потенциально не имеют лицензии и страхования", - отметила Хелен Чапман, директор по вопросам лицензирования, регулирования и взимания платы в регуляторе.

Теперь у Uber есть 21 день для обжалования решения о лишении лицензии и он может продолжать действовать в течение этого периода.

В Лондоне водителями Uber работают около 45 000 человек, и если лицензию сервиса окончательно отменят, все они могут потерять работу.

Как сообщали Українські Новини, проблемы с перевозчиком Uber есть и в Украине. В апреле на мосту Метро произошло ДТП с участием пьяного водителя такси.

Сообщали также о случае, когда таксист Uber с пассажиром в салоне сбил пешехода на Харьковском шоссе в Киеве.