ДБР хоче купити набір тактичних шапок майже за 40 тис. гривень

Держбюро розслідувань хоче купити набір тактичних шапок і бейсболок. Про це йдеться у тендерній документації, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Оголошення було опубліковано в листопаді.

Кількість шапок і бейсболок не вказується.

Очікувана вартість товару становить 36 тис. гривень.

Кваліфікаційні вимоги відсутні.

Не вказується, яким критеріям повинен відповідати товар.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція закупить понад 6,5 тисяч зимових штормових курток для своїх працівників на загальну суму понад 16 млн гривень. А постачальником товару вибрали компанію, яка сама є фігурантом розслідування поліцейських.

Також ДБР хоче купити у 24-річної Чернеги боксерські груші та манекени за 137 тис. гривень.

Раніше ДБР оголосило про бажання створити свій спецназ. Після чого Держбюро розслідувань оголосило конкурс з набору оперативних співробітників і бійців спецназу. Тоді заступник директора ДБР Олександр Буряк заявив, що для нових кадрів в ДБР створені необхідні умови - є тренувальна база і приміщення, де розміщуватимуться спецназівці, а ДБР здійснює закупівлю екіпіровки, зброї і техніки, необхідної для проведення оперативних заходів.