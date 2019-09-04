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04 сентября 2019, среда, 18:30 80
Силовые структуры 2019-09-04T19:00:02+03:00
Українські Новини
ГБР объявило о наборе оперативных сотрудников и спецназа, - Буряк

ГБР объявило о наборе оперативных сотрудников и спецназа, - Буряк

Госбюро расследований объявило конкурс по набору оперативных сотрудников и бойцов спецназа.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Буряк.

Конкурс объявлен на замещение 268 вакансий в Центральном аппарате ведомства, позже – стартует дополнительный набор сотрудников в штат Территориальных управлений.

Сегодня, 4 сентября стартовал конкурсный набор на вакантные должности оперативных сотрудников и бойцов спецподразделения Госбюро расследований.


Конкурс будет длиться примерно 2 месяца, а кандидатам предстоит пройти четкую процедуру отбора в несколько этапов.

"Сейчас набираем оперативных сотрудников и спецназовцев для Центрального аппарата ГБР. Немного позже объявим дополнительный набор для Территориальных управлений. Особенность этого конкурса заключается в том, что набирать сотрудников мы будем по квоте 40 на 60. То есть, 40% - оперативники с опытом, а 60% - люди, не работавшие ранее в правоохранительных органах. Такого раньше не делали ни в одном органе правоохранительной системы, мы – первопроходцы. Все оперативники после прохождения конкурса пройдут обучение или переподготовку (в случае с теми, кто обладает опытом оперативно-розыскной работы), - рассказал Буряк.

Он также сообщил, что для новых кадров в ГБР созданы необходимые условия - есть тренировочная база и помещения, где будут размещаться спецназовцы.

Но процесс материального обеспечения продолжается.

Сейчас ГБР осуществляет закупку экипировки, оружия и техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий.

По словам Буряка, конкурс будет проходить в закрытом режиме из-за специфики работы оперативников.

Квалификационные требования для желающих участвовать в конкурсе размещены на сайте ведомства.

Напомним, ранее в своем интервью Українським Новинам Александр Буряк говорил о том, что в дальнейшем планируют сформировать центры быстрого реагирования, которые могут покрыть 3-4 области.

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