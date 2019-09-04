ГБР объявило о наборе оперативных сотрудников и спецназа, - Буряк

Госбюро расследований объявило конкурс по набору оперативных сотрудников и бойцов спецназа.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Буряк.\r\nКонкурс объявлен на замещение 268 вакансий в Центральном аппарате ведомства, позже – стартует дополнительный набор сотрудников в штат Территориальных управлений.\r\nСегодня, 4 сентября стартовал конкурсный набор на вакантные должности оперативных сотрудников и бойцов спецподразделения Госбюро расследований. Конкурс будет длиться примерно 2 месяца, а кандидатам предстоит пройти четкую процедуру отбора в несколько этапов.\r\n"Сейчас набираем оперативных сотрудников и спецназовцев для Центрального аппарата ГБР. Немного позже объявим дополнительный набор для Территориальных управлений. Особенность этого конкурса заключается в том, что набирать сотрудников мы будем по квоте 40 на 60. То есть, 40% - оперативники с опытом, а 60% - люди, не работавшие ранее в правоохранительных органах. Такого раньше не делали ни в одном органе правоохранительной системы, мы – первопроходцы. Все оперативники после прохождения конкурса пройдут обучение или переподготовку (в случае с теми, кто обладает опытом оперативно-розыскной работы), - рассказал Буряк. \r\nОн также сообщил, что для новых кадров в ГБР созданы необходимые условия - есть тренировочная база и помещения, где будут размещаться спецназовцы.\r\nНо процесс материального обеспечения продолжается.\r\nСейчас ГБР осуществляет закупку экипировки, оружия и техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий. \r\nПо словам Буряка, конкурс будет проходить в закрытом режиме из-за специфики работы оперативников.\r\nКвалификационные требования для желающих участвовать в конкурсе размещены на сайте ведомства. \r\nНапомним, ранее в своем интервью Українським Новинам Александр Буряк говорил о том, что в дальнейшем планируют сформировать центры быстрого реагирования, которые могут покрыть 3-4 области.