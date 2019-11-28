підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 листопада 2019, четвер, 16:25 35
Верховна Рада і партії 2019-11-28T16:34:28+02:00
Українські Новини
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від

Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим

Депутат, Слуга народу, судимість, Андрій Богданець
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets

Після того, як підтвердився факт погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за згвалтування дівчини, депутат Верховної Ради Андрій Богданець від фракції "Слуга народу" зізнався, що має обвинувальний вирок суду, зазначивши, що цей факт був відомий під час передвиборної кампанії і ніяк не вплинув на перебіг голосування.

Про це депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Почнемо з того, що у 2015-му навіть думки не мав про своє можливе депутатство. Тоді добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ". Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя", - розповів Богданець.

Також депутат повідомив, що після інциденту визнав свою провину, лікування постраждалому оплатив.

"Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі. Однак цей факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян", - зазначив він.

Як повідомляє "Цензор.нет", в рішенні суду йдеться, що постраждалий водій зазнав закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струс головного мозку та був змушений лікуватися.

"...були нанесені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді перелому лівої скулової кістки, передній і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом в її порожнину, і скулового відростка лівої скроневої кістки, розбіжність лівого клиновидно-скулового шва; забій м'яких тканин лівої половини обличчя та струсу головного мозку, за ступенем тяжкості відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки в клінічному перебігу супроводжувалися тривалим (більш як 21 день) розладом здоров'я", — зазначено у вироку Богданцу.

Обвинувачений свою провину визнав повністю і апеляцію не подавав. При призначенні покарання, йому врахували визнання вини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей і участь в АТО. В серпні 2016 року за підсумками річного іспитового строку суд звільнив Богданця від покарання.

Як повідомляли Українські Новини, виключений з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтування депутатом і його друзями неповнолітньої дівчини. Раніше був опублікував текст вироку суду від 1996 року, за яким було засуджено депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов.

Більше новин про: Депутат Слуга народу судимість Андрій Богданець

Архів
Новини
Зеленський у Вільнюсі пообіцяв розглянути можливість відмови від імпорту електроенергії з Білорусі, – литовські ЗМІ 16:52
В Албанії відбулося третє за тиждень замлетрясение 16:30
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Після обшуків СБУ Звіробій повторила погрозу підірвати Зеленського 16:28
Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим 16:25
Адміністрація Бориспільській колонії "забула" випустити ув'язненого 16:20
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $ 500 млн інвестиці 09:40
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн грн надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok