Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від "Слуги народу" виявився судимим

Проломив людині череп і зламав щелепу - ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимимЩе один депутат від

Після того, як підтвердився факт погашеної судимості депутата Верховної Ради Романа Іванісова (Слуга народу) за згвалтування дівчини, депутат Верховної Ради Андрій Богданець від фракції "Слуга народу" зізнався, що має обвинувальний вирок суду, зазначивши, що цей факт був відомий під час передвиборної кампанії і ніяк не вплинув на перебіг голосування.

Про це депутат написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Почнемо з того, що у 2015-му навіть думки не мав про своє можливе депутатство. Тоді добровольцем брав участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону особливого призначення "Січ". Перебуваючи у короткій відпустці між ротаціями, натрапив дорогою на людину, яка спочатку провокувала, а згодом ледь не стала винуватцем аварії за нашої спільної участі. Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя", - розповів Богданець.

Також депутат повідомив, що після інциденту визнав свою провину, лікування постраждалому оплатив.

"Мені справді шкода, що потерпілий мав проблеми зі здоров’ям після тієї нашої зустрічі. Однак цей факт був відомий, не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян", - зазначив він.

Як повідомляє "Цензор.нет", в рішенні суду йдеться, що постраждалий водій зазнав закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струс головного мозку та був змушений лікуватися.

"...були нанесені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді перелому лівої скулової кістки, передній і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом в її порожнину, і скулового відростка лівої скроневої кістки, розбіжність лівого клиновидно-скулового шва; забій м'яких тканин лівої половини обличчя та струсу головного мозку, за ступенем тяжкості відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки в клінічному перебігу супроводжувалися тривалим (більш як 21 день) розладом здоров'я", — зазначено у вироку Богданцу.

Обвинувачений свою провину визнав повністю і апеляцію не подавав. При призначенні покарання, йому врахували визнання вини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей і участь в АТО. В серпні 2016 року за підсумками річного іспитового строку суд звільнив Богданця від покарання.

Як повідомляли Українські Новини, виключений з фракції "Слуга народу" Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтування депутатом і його друзями неповнолітньої дівчини. Раніше був опублікував текст вироку суду від 1996 року, за яким було засуджено депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов.