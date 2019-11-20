Депутат Иванисов отсидел за изнасилование, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтверждает погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование девушки.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал Рябошапка.

Однако через несколько часов слова Генпрокурора опровергла пресс-служба Генпрокуратуры. Она назвала информацию Рябошапки о погашенной судимости депутата Верховной Рады Романа Иванисова "неподтвержденной".

В понедельник депутат Иванисов утверждал, что обвинение в изнасиловании – это фейк, и даже опубликовал в своем фейсбуке справку МВД, что он судимостей не имеет.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Также и депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.