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20 ноября 2019, среда, 20:19 1165 Обновлено
Верховная Рада и партии 2019-11-22T09:20:51+02:00
Українські Новини
Депутат Иванисов отсидел за изнасилование, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает

Депутат Иванисов отсидел за изнасилование, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает

Изнасилование, Изнасилование детей, Роман Иванисов
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтверждает погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование девушки.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал Рябошапка.

Однако через несколько часов слова Генпрокурора опровергла пресс-служба Генпрокуратуры. Она назвала информацию Рябошапки о погашенной судимости депутата Верховной Рады Романа Иванисова "неподтвержденной".

В понедельник депутат Иванисов утверждал, что обвинение в изнасиловании – это фейк, и даже опубликовал в своем фейсбуке справку МВД, что он судимостей не имеет.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Также и депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.

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