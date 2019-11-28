Сильні зливи і потепління до +14: на Чорну п'ятницю погода в Україні зміниться

У той час як Чорноморський циклон приніс зливи, 29 листопада в Києві хмарно, дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +4...+12 градусів. У Карпатах вночі сильний дощ, вдень дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Моршині вночі та вранці дощ, вдень без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів. У Трускавці вночі та вранці дощ, вдень без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +9...+11 градусів. У Сваляві вночі сильний дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, удень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно, дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...-2 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України хмарно, дощі, вдень сильні дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...-2 градуси, вдень +3...+9 градусів.

На сході України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +4...-2 градуси, вдень +1...+8 градусів.

На півдні України хмарно, дощ, вдень місцями сильний дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +6...+12 градусів. У Криму хмарно, дощі, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, на вихідних в Україні очікується похолодання. Тим часом в кінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі.

Крім того, стало відомо, які товари дійсно стануть дешевшими на Чорну п'ятницю.