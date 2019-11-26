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26 ноября 2019, вторник, 07:15 409
Lifestyle 2019-11-26T21:45:10+02:00
Українські Новини
Черная пятница в Украине: какие товары действительно станут дешевле

Черная пятница в Украине: какие товары действительно станут дешевле

Черная пятница, Шопинг, Скидки, Покупки, Бренды
Скиндки. Фото: pexels
Скиндки. Фото: pexels

Вопреки распространенному мнению о том, что Черная пятница - это чистой воды "охота за одеждой и обувью", где продавцы пытаются обмануть доверчивых покупателей, дела обстоят несколько иначе.

Принять участие в акции, тем самым засветив свои бренд и услуги, стремится каждая нормальный компания. Конечно, яхту или вертолет вы вряд ли купите в полцены, но огромный ассортимент более земных радостей будет вполне доступен.

Лучшие скидки ожидаются на товары прошлых сезонов, здесь действительно можно прогнозировать обвал до 70-90%. Из одежды и обуви наибольшее падение цен произойдет на редкие размеры, оставшиеся на складах - маленькие и большие. А вот на электронику и технику, особенно лучшую, реальная скидка составит не более 20%, а чаще - от 5 до 15%.

Также выделяем весь сезонный ассортимент, который продавцам выгодно сбыть в максимальном количестве, сильнее закрутив "воронку" товарооборота. В данном случае в ноябре выгодно приобрести мех, свитера, елочные игрушки, елки, коньки и лыжи. 

Как сообщали Українські Новини, 29 ноября нужно будет запастись терпением и составить список товаров, на которые будут скидки. Самое время купить хорошие новогодние подарки своим близким по выгодной цене.

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