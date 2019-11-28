Зеркаль звільнилася з МЗС за власним бажанням

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль подала у відставку за власним бажанням після того як Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль. Відповідну заяву на ім'я прем'єр-міністра Олексія Гончарука вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - йдеться в ній. Зеркаль наголосила, що йде з посади заступника міністра, але залишається дипломатом. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною", - зазначила вона. Зеркаль також подякувала колегам, з якими працювала останні 5 з половиною років, і підкреслила, що за час роботи ніхто не давав команді доручення і не змушував працювати, а результат досягався завдяки небайдужості кожного. У травні 2019 року колишній президент Петро Порошенко призначив Зеркаль головою делегації для участі в слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення Росією 3 українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів. А 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Офісу Президента. Зеркаль збиралася працювати заступником міністра закордонних справ.