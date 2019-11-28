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28 листопада 2019, четвер, 15:08 13
Кабмін 2019-11-28T16:45:03+02:00
Українські Новини
Зеркаль звільнилася з МЗС за власним бажанням

Зеркаль звільнилася з МЗС за власним бажанням

Олена Зеркаль, МЗС України, МЗС, Звільнення за власним бажанням
Олена Зеркаль
Олена Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль подала у відставку за власним бажанням після того як Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль.

Відповідну заяву на ім'я прем'єр-міністра Олексія Гончарука вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прошу звільнити мене з посади заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - йдеться в ній.

Зеркаль наголосила, що йде з посади заступника міністра, але залишається дипломатом.

"Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною", - зазначила вона.

Зеркаль також подякувала колегам, з якими працювала останні 5 з половиною років, і підкреслила, що за час роботи ніхто не давав команді доручення і не змушував працювати, а результат досягався завдяки небайдужості кожного. У травні 2019 року колишній президент Петро Порошенко призначив Зеркаль головою  делегації для участі в слуханнях Міжнародного трибуналу з морського права у справі про захоплення Росією 3 українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів.

А 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію звільнити 3 українських військово-морських корабля 24 членів їх екіпажів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Офісу Президента. Зеркаль збиралася працювати заступником міністра закордонних справ.

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