Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль

Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль для участия в слушаниях Международного суда Организации Объединенных Наций по делу против России.

Об этом говорится в указе Президента №338 от 30 мая, передают Українськi Новини.

Отмечено, что слушания по делу о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации состоятся 3-7 июня в Гааге, Нидерланды.

В состав делегации, кроме Зеркаль, также входят чрезвычайный и полномочный посол в Нидерландах Всеволод Ченцов, заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

Кроме того, указом №339 от 30 мая Президент создал делегацию для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву дела о захвате Россией украинских кораблей.

Слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 10-14 июня в Гааге, Нидерланды.

Делегацию также возглавит Зеркаль.

Согласно указам, глава делегаций имеет право привлекать для обеспечения работы делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников, а также привлекать представителей государственных органов для подготовки и представления в судах документов.

Также Президент поручил Кабинету Министров обеспечить финансирование расходов делегаций.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.