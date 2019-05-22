Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации

Президент Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы Администрации Президента.

Об этом говорится в указе №315 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 №309", - сказано в нем.

Причины такого решения не указаны.

Сама Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook указала, что даст объяснения сложившейся ситуации.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.