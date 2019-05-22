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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 11:20 686
Президент 2019-05-22T11:24:03+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации

Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации

Елена Зеркаль.
Елена Зеркаль.

Президент Владимир Зеленский отменил назначение заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы Администрации Президента.

Об этом говорится в указе №315 от 22 мая, передают Українськi Новини.

"Отменить как нереализованный Указ Президента Украины от 21 мая 2019 №309", - сказано в нем.

Причины такого решения не указаны.

Сама Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook указала, что даст объяснения сложившейся ситуации.

"Парадоксы указа №309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - написала она.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Как сообщали Українськi Новини, указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Больше новостей о: Администрация Президента Президент Украины Елена Зеркаль Указ Президента Владимир Зеленский

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