Зеркаль собирается работать замминистра иностранных дел

Елена Зеркаль намерена продолжить работу на должности заместителя министра иностранных дел.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Также она заявила, что ее целью является продвижение и защита интересов Украины.

Зеркаль отметила, что внешняя политика - общее дело Президента и Министерства иностранных дел МИДа, поэтому критически важны взаимодействие, конструктив и взаимоуважение .

Также она подчеркнула важность предстоящих мероприятий - заседание Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге 25 мая и двухнедельные слушания в Гааге в начале июня.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации.

Ранее указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.