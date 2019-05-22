Зеркаль собирается работать замминистра иностранных дел

Елена Зеркаль намерена продолжить работу на должности заместителя министра иностранных дел.\r\nОб этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.\r\nТакже она заявила, что ее целью является продвижение и защита интересов Украины.\r\nЗеркаль отметила, что внешняя политика - общее дело Президента и Министерства иностранных дел МИДа, поэтому критически важны взаимодействие, конструктив и взаимоуважение .\r\nТакже она подчеркнула важность предстоящих мероприятий - заседание Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге 25 мая и двухнедельные слушания в Гааге в начале июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации.\r\nРанее указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.\r\nТем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.