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22 мая 2019, среда, 20:54 58
Политика 2019-05-22T20:54:59+03:00
Українські Новини
Зеркаль собирается работать замминистра иностранных дел

Зеркаль собирается работать замминистра иностранных дел

Елена Зеркаль намерена продолжить работу на должности заместителя министра иностранных дел.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Также она заявила, что ее целью является продвижение и защита интересов Украины.

Зеркаль отметила, что внешняя политика - общее дело Президента и Министерства иностранных дел МИДа, поэтому критически важны взаимодействие, конструктив и взаимоуважение .

Также она подчеркнула важность предстоящих мероприятий - заседание Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге 25 мая и двухнедельные слушания в Гааге в начале июня.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы Администрации.

Ранее указ о назначении Зеркаль замглавы АП исчез с сайта Президента.

Тем временем Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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