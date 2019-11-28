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28 листопада 2019, четвер, 10:57 24
Фінанси 2019-11-28T13:30:04+02:00
Українські Новини
Долар і євро підскочили: курс валют в обмінниках в четвер

Долар і євро підскочили: курс валют в обмінниках в четвер

курс євро, курс долара, Курс валют, Валюта

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,01 коп. до 26,1638 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,92 коп. до 26,6121 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,8818 24,1600 26,1638 26,6121 3,43 3,82
Максимальний 23,9700 24,5500 26,3500 27,0000 3,71 4,10
Мінімальний 23,5000 24,0300 25,0000 26,4500 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 6 коп. в середу знизився на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 26 листопада на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

А з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

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